Китай відкрито допомагає Кремлю перехопити ініціативу у війні дронів, незважаючи на міжнародні санкції

Попри офіційні заяви про нейтралітет, Китай продовжує активно підтримувати військово-промисловий комплекс Росії, допомагаючи Кремлю не лише наздогнати, а й випередити Україну у виробництві бойових безпілотників. Про це повідомило впливове видання Politico з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Пекін підживлює російську військову машину критично важливими компонентами

За даними української сторони, китайські компанії, використовуючи складні схеми ухилення від санкцій та експортного контролю, систематично постачають Росії критично важливі компоненти для дронів. До них належать навігаційні системи, електроніка, мікропроцесори, камери та двигуни – все те, що є життєво необхідним для сучасних безпілотних апаратів.

Офіційний Пекін, як і раніше, продовжує заперечувати будь-яку співпрацю з російським ВПК, називаючи звинувачення Києва "політичними маніпуляціями". Однак речник СЗРУ Олег Александров наголосив: "Росія залежить від китайських комплектуючих для більшості типів дронів – від дешевих FPV до ударних далекобійних БПЛА. Це не просто економічна співпраця, а свідома участь у посиленні військової машини, яка щодня вбиває українців".

Росія нарощує виробництво дронів за підтримки Китаю, обганяючи Україну

Ситуація на фронті дронів стає дедалі складнішою для України. За оцінками українських джерел, Росія вже втричі перевищила Україну за добовим випуском ударних дронів, виробляючи 300 одиниць на день з амбітною метою досягти 500. Це значне збільшення стало можливим саме завдяки китайській технологічній допомозі.

Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що Китай не лише обмежив доступ України до нових моделей дронів, а й цілеспрямовано відкрив свій ринок для Росії. "Це – фактична технологічна підтримка агресора", – заявив Зеленський.

Росія активно розширює своє виробництво БПЛА на віддалених від фронту майданчиках у Татарстані, Іжевську та Єкатеринбурзі. Плани Москви на 2025 рік вражають: виготовити 30 тисяч ударних дронів та ще 2 мільйони FPV. Ці цифри, як зазначають експерти, були б недосяжними без постійної та значної китайської технологічної допомоги.

Незважаючи на ці виклики, Україна продовжує розвивати власну дронову індустрію. Проте, українська сторона наголошує: у цій війні переможе лише той, хто швидше адаптується та матиме стабільну зовнішню підтримку.