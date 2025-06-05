Російські спецслужби атакують телефони українців від імені СБУ

Російські спецслужби застосовують нову небезпечну тактику проти українців — маскуються під співробітників Служби безпеки України, щоб змусити громадян виконувати злочинні завдання. Про це повідомляє СБУ.

Так звана операція «під чужим прапором» раніше не використовувалась агресором, однак зараз застосовується дедалі частіше. Ворог під виглядом «співробітника СБУ» зв’язується з громадянами і вимагає виконати дії нібито в інтересах держави. За останні тижні Служба безпеки України запобігла кільком таким злочинам.

Як працює схема:

- громадяни отримують фальшиві повістки до слідчого СБУ у месенджерах — нібито через відкриття кримінального провадження;

- згодом з ними зв’язуються телефонні «куратори» і пропонують “вирішити питання”, змушуючи: збирати інформацію або стежити за особами, переносити невідомі предмети;, встановити шкідливе ПЗ на телефон, вчинити диверсії — підпал автівок, адміністративних будівель, виготовлення вибухівки, перераховувати кошти на нібито рахунки для донатів на ЗСУ.

У СБУ наголошують, що тепер цілями вербування стали не лише підлітки, а й люди похилого віку.

«СБУ діє винятково в межах чинного законодавства. Наші співробітники не ставлять сумнівних завдань і не вимагають встановлення стороннього програмного забезпечення», — заявили у відомстві.