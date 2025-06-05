Операція «Павутина»: США і Україна розходяться в оцінках кількості знищених літаків РФ

Американська розвідка оцінила втрати російської авіації внаслідок масштабної атаки України на авіабази в тилу Росії під час операції «Павутина». Як повідомляє Reuters, за оцінками двох американських чиновників, які говорили на умовах анонімності, Україна знищила приблизно 10 бойових літаків, ще до 20 були пошкоджені.

Ці цифри вдвічі менші, ніж попередня заява президента Володимира Зеленського, який зазначав, що із 41 ураженого літака близько половини були знищені повністю. Водночас американські посадовці назвали атаку “вкрай значущою”, попри розбіжності в оцінках.

Операція «Павутина» стала однією з наймасштабніших та найглибших атак України на тилові об'єкти РФ — на відстані до 4300 км від лінії фронту. Україна завдала ударів по чотирьох російських авіабазах, використавши 117 дронів, запущених із контейнерних установок неподалік цілей. За даними СБУ, операція знищила або пошкодила стратегічні бомбардувальники Ту-95 та Ту-22М3, а також завдала ударів по двох літаках-розвідниках А-50 — ключових елементах російської системи повітряного спостереження.

СБУ оцінила загальні втрати Росії у 7 мільярдів доларів, а також заявила про ураження 34% стратегічних носіїв крилатих ракет на основних базах.

Міноборони РФ визнало атаки по базах у Мурманській, Іркутській, Іванівській, Рязанській та Амурській областях, підтвердивши займання кількох літаків. Втім, масштаб збитків Москва офіційно не розкрила.