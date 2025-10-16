"Лондонський Слід" у "Павутині": ФСБ звинувачує МІ-6 у знищенні стратегічної авіації РФ

Голова російського ФСБ Олександр Бортніков звинуватив спецслужбу Великої Британії (МІ-6) у допомозі СБУ у проведенні, як стверджується, операції «Павутина», під час якої нібито було знищено та пошкоджено десятки літаків стратегічної авіації РФ. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

За словами голови ФСБ, у ЗМІ були поширені фальшиві відомості щодо шкоди, завданої під час спецоперації.

«Під безпосереднім кураторством британської розвідки прямо напередодні переговорів української та російської делегації у Стамбулі було проведено операцію СБУ «Павутина». Англійці ж забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи в ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське «авторство» диверсії», — заявив Бортніков.

Крім того, глава ФСБ стверджує, що спецпідрозділ британських збройних сил SAS та британська розвідка MI6 спланували серію ударів безпілотниками по офісу та об'єктах Каспійського трубопровідного консорціуму, акціонером якого виступає не лише Росія, а й Казахстан та США.