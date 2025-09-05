Сьогодні СБУ та Укрпошта урочисто погасили марку, присвячену унікальній спецоперації «Павутина». Нагадаємо, Служба безпеки уразила спеціальними FPV-дронами 41 літак стратегічної авіації, завдавши росії збитків на понад $7 млрд.

«Це не просто марка. Це нагадування про те, що жалити ворога СБУ може за тисячі кілометрів від нашого кордону – коли окупанти цього не очікують. Ми зупинимося тоді, коли ворог зупинить агресію», – сказав голова СБУ Василь Малюк.

Він додав, що в майбутньому будуть нові марки про легендарну бавовну СБУ: «Ми активно над цим працюємо».

Василь Малюк зазначив, що після спецоперації «Павутина» Росія почала використовувати меншу кількість літаків під час ракетних атак по Україні, а також перемістила їх на свій найсхідніший аеродром.

«Тепер, щоб наблизитися до місць пуску, їм потрібно здолати дуже велику відстань. Це прискорює зношення деталей даних літаків, і вони швидко втрачають свій моторесурс», – сказав голова СБУ.