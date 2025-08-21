21 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:
- Російські війська здійснили черговий масований удар по Україні: одним із головних напрямів атаки став захід країни. За даними моніторингових груп, у повітрі перебували до п’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95/160 та чотирьох МіГів. рф застосувала дрони-камікадзе, а також ракети «Циркон», «Калібр», «Кинджал» і Х-101:
У Львові зафіксовано «приліт», внаслідок удару є загиблий, ще троє людей травмовані, — очільник ОВА Козицький. На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби. Пошкоджені десятки будинків. Атаку здійснили «шахедами» та ракетами, виникли займання.
Мукачево: дві ракети типу «Калібр» поцілили в завод з виробництва побутової техніки, що є об’єктом цивільної інфраструктури: 12 людей постраждали двоє — у важкому стані, — очільник області Мирослав Білецький
Запоріжжя: влучання по об’єктах промислової інфраструктури.
Луцьк: дрони й ракети атакували місто, пролунали вибухи.
Дніпро: були зафіксовані пуски «Цирконів». У місті чули вибухи, в області — сильна пожежа після влучання БпЛА.
Київ та область: масована атака дронами, у столиці було гучно.
Рівне та Дубно: по місту випустили «Кинджали».
Суми: місто й область атакували дронами та балістичними ракетами, лунали вибухи.
На Хмельниччині цієї ночі також працювала ППО. Є збиття.
Вибухи чули на Івано-Франківщині та Вінниччині.
- США відіграватимуть мінімальну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, покладаючи основну відповідальність на європейських союзників, — Politico. США не планують розміщувати війська чи надавати Україні гарантії безпеки в стилі НАТО. Натомість Європа має очолити миротворчі зусилля після завершення війни з рф.
- Спецоперація СБУ «Павутина» отримала відзнаку Президента «Національна легенда України». Президент Володимир Зеленський нагородив колектив Служби за історичну спецоперацію, в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної авіації рф.
- Трамп заявив, що вихід з Криму в 2014 році був великою помилкою України, - Зеленський.
- Розповіді, що до кінця року рф окупує наш Донбас — це балачки. Бо для цього їм потрібно ще 4 роки, — Зеленський. На Покровському напрямку, де було просочування ворога, було знищено до 90–100% окупантів, які пройшли вглиб. Інші напрямки - без значних змін.
- За останні 1000 днів росіяни захопили лише 1% України, зазнавши дуже важких втрат серед своєї армії, — Єрмак в інтерв’ю Corriere della Sera.
- Наступна атака рф, ймовірно слабша за сьогоднішню, очікується ближче до суботи, у переддень Дня Незалежності 24 серпня, — Ваньок.
-
Рубіо сьогодні проведе консультації з радниками з нацбезпеки України та європейських країн щодо майбутніх гарантій безпеки Києву, — NYT з посиланням на джерела. За даними видання, держсекретарю США доведеться шукати баланс між позицією Трампа, який категорично проти розміщення американських військ в Україні, та необхідністю запевнити Зеленського, що у разі нового наступу росії підтримка буде надана.
-
Влада забрала у киян 8 млрд призначених для ЗСУ, спрямувавши їх на премії чиновникам, - екснардеп. Нардепи з монобільшості разом із колишніми ригами з ОПЗЖ, та тими, хто сидить у ОП на гачку кримінальних справ, обікрали Київ та ЗСУ – проголосували за вилучення з бюджету міста 8 млрд! Це гроші, які мали йти на укріплення, ППО, на тероборону, на підтримку наших військових. Від спорядження до дронів і транспорту, на допомогу пораненим та родинам загиблих.
-
Україна успішно випробувала ракету «Фламінго», — президент Володимир Зеленський. «Ракета має дальність 3 000 км і є найуспішнішою з наявних у країни. До грудня у нас зʼявиться їх більше. І до кінця грудня або в січні-лютому повинне бути масове виробництво», — підсумував Зеленський.