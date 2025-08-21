21 серпня, дайджест новин від редакції ForUА:

Російські війська здійснили черговий масований удар по Україні: одним із головних напрямів атаки став захід країни. За даними моніторингових груп, у повітрі перебували до п’яти стратегічних бомбардувальників Ту-95/160 та чотирьох МіГів. рф застосувала дрони-камікадзе, а також ракети «Циркон», «Калібр», «Кинджал» і Х-101:

У Львові зафіксовано «приліт», внаслідок удару є загиблий, ще троє людей травмовані, — очільник ОВА Козицький. На місці ударів безперервно працюють рятувальники та всі екстрені служби. Пошкоджені десятки будинків. Атаку здійснили «шахедами» та ракетами, виникли займання.

Мукачево: дві ракети типу «Калібр» поцілили в завод з виробництва побутової техніки, що є об’єктом цивільної інфраструктури: 12 людей постраждали двоє — у важкому стані, — очільник області Мирослав Білецький

Запоріжжя: влучання по об’єктах промислової інфраструктури.

Луцьк: дрони й ракети атакували місто, пролунали вибухи.

Дніпро: були зафіксовані пуски «Цирконів». У місті чули вибухи, в області — сильна пожежа після влучання БпЛА.

Київ та область: масована атака дронами, у столиці було гучно.

Рівне та Дубно: по місту випустили «Кинджали».

Суми: місто й область атакували дронами та балістичними ракетами, лунали вибухи.

На Хмельниччині цієї ночі також працювала ППО. Є збиття.

Вибухи чули на Івано-Франківщині та Вінниччині.

США відіграватимуть мінімальну роль у забезпеченні гарантій безпеки для України, покладаючи основну відповідальність на європейських союзників, — Politico. США не планують розміщувати війська чи надавати Україні гарантії безпеки в стилі НАТО. Натомість Європа має очолити миротворчі зусилля після завершення війни з рф.

Спецоперація СБУ «Павутина» отримала відзнаку Президента «Національна легенда України». Президент Володимир Зеленський нагородив колектив Служби за історичну спецоперацію, в результаті якої було уражено 41 літак стратегічної авіації рф.

Трамп заявив, що вихід з Криму в 2014 році був великою помилкою України, - Зеленський.

Розповіді, що до кінця року рф окупує наш Донбас — це балачки. Бо для цього їм потрібно ще 4 роки, — Зеленський. На Покровському напрямку, де було просочування ворога, було знищено до 90–100% окупантів, які пройшли вглиб. Інші напрямки - без значних змін.

За останні 1000 днів росіяни захопили лише 1% України, зазнавши дуже важких втрат серед своєї армії, — Єрмак в інтерв’ю Corriere della Sera.