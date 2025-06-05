Трамп закриває Америку від «небезпечних» націй

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким повністю заборонив в’їзд громадянам 12 країн через загрози національній безпеці. Ще для 7 країн введено часткові обмеження. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Білому домі.

До переліку країн, громадянам яких повністю заборонено в’їзд до США, увійшли: Афганістан, М’янма (Бірма), Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен.

Обмеження пояснюють "ризиками для безпеки" — мовляв, у цих країнах відсутній належний рівень перевірки осіб, висока кількість прострочених віз, або вони не надають США необхідної інформації щодо безпеки подорожуючих.

Часткові обмеження з винятками діятимуть для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Обмеження не поширюються на: власників чинних американських віз, законних постійних мешканців США, осіб, чий в’їзд вважається таким, що відповідає національним інтересам США.

За словами представника Білого дому, рішення Трамп ухвалив остаточно після антисемітського нападу в штаті Колорадо, який стався у неділю. Це, за його словами, стало спусковим гачком для негайного підписання указу.

Цей указ уже викликав хвилю обговорень серед правозахисників і дипломатів, зокрема через ймовірний ефект на біженців і гуманітарні програми.