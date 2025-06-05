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Трамп закриває Америку від «небезпечних» націй

Трамп закриває Америку від «небезпечних» націй

Президент США Дональд Трамп підписав указ, яким повністю заборонив в’їзд громадянам 12 країн через загрози національній безпеці. Ще для 7 країн введено часткові обмеження. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в Білому домі.

До переліку країн, громадянам яких повністю заборонено в’їзд до США, увійшли: Афганістан, М’янма (Бірма), Чад, Республіка Конго, Екваторіальна Гвінея, Еритрея, Гаїті, Іран, Лівія, Сомалі, Судан та Ємен.

Обмеження пояснюють "ризиками для безпеки" — мовляв, у цих країнах відсутній належний рівень перевірки осіб, висока кількість прострочених віз, або вони не надають США необхідної інформації щодо безпеки подорожуючих.

Часткові обмеження з винятками діятимуть для громадян Бурунді, Куби, Лаосу, Сьєрра-Леоне, Того, Туркменістану та Венесуели.

Обмеження не поширюються на: власників чинних американських віз, законних постійних мешканців США, осіб, чий в’їзд вважається таким, що відповідає національним інтересам США.

За словами представника Білого дому, рішення Трамп ухвалив остаточно після антисемітського нападу в штаті Колорадо, який стався у неділю. Це, за його словами, стало спусковим гачком для негайного підписання указу.

Цей указ уже викликав хвилю обговорень серед правозахисників і дипломатів, зокрема через ймовірний ефект на біженців і гуманітарні програми.

Теги:

Трампзаборона на в'їзд до США
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