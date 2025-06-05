"Обмежено придатні" після 5 червня: хто може пройти ВЛК

З 5 червня 2025 року чоловіки, які мали статус "обмежено придатний" до військової служби і не пройшли повторну військово-лікарську комісію (ВЛК), вважатимуться такими, що порушили правила військового обліку, повідомив речник Міністерства оборони України Дмитро Лазуткін в ефірі Радіо Свобода

За його словами, особи, які встигли розпочати проходження ВЛК до 5 червня, зможуть завершити процес і оновити свій статус без наслідків.

"Люди, які розпочали вже цей процес, зможуть пройти військово-лікарську комісію і отримати свій новий статус. Це не є аж так критично, всі з розумінням ставляться до ситуації", — зазначив Лазуткін.

Водночас тих, хто не розпочав проходження ВЛК до вказаної дати, класифікуватимуть як порушників правил військового обліку в особливий період. До таких осіб застосовуватимуть адміністративну відповідальність відповідно до статті 210 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

"На жаль, є велика кількість людей, які в принципі не виявили бажання пройти ВЛК і вирішили залишатися в сірій зоні", — додав речник МОУ.

За оновленими даними, після повторного проходження ВЛК, 7–8% осіб визнають повністю непридатними до служби, приблизно 7% — повністю придатними, інші — придатні до служби в підрозділах забезпечення, медичних структурах чи військових навчальних закладах.