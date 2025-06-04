4 червня, вечірній дайджест новин від редакції ForUА:

Загальні втрати сторін у війні в Україні сягнули 1,4 млн солдатів, — CSIS. На початок літа Росія втратила майже 1 млн військових загиблими або пораненими, а Україна — близько 400 тис.

На цих вихідних відбудеться обмін військовополоненими, росія готова обміняти 500 військових, втім наразі Україна не отримала списки, — Зеленський.

5000 аспірантів уже відрахували з українських університетів, — заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький. Він також зазначив, що нині продовжуються масштабні перевірки, адже чоловіки так ухиляються від мобілізації.

У НАТО підтверджують пошкодження щонайменше 40 російських стратегічних літаків, — представник керівництва Альянсу на правах анонімності.

Українська команда в США зараз проводить перемовини щодо мінеральної угоди та про постачання зброї, — Зеленський. За словами президента, саме цим угодам присвячені зустрічі української та американської команд вчора та сьогодні. Зокрема, мінеральну угоду обговорює віце-прем'єрка Юлія Свириденко.

США поки не вирішили, чи надаватимуть Україні зброю в майбутньому, бо Трамп зацікавлений у завершенні війни росії проти України, — посол США при НАТО Метью Вітакер.

З початку воєнного стану прикордонники зафіксували 1555 спроб підкупу на загальну суму понад 18,8 млн грн, — ДПСУ. Лише у травні цього року було виявлено 62 такі випадки, на суму понад 1,2 млн грн.

Трамп попросив Сенат поки не розглядати проєкт про посилення санкцій проти рф, — глава військового комітету Сенату США Вікер.

Перші українські далекобійні системи, створені за підтримки Берліна, можуть надійти до ЗСУ вже за кілька тижнів, — міністр оборони Німеччини. Яку саме далекобійну зброю отримає Україна, міністр оборони Пісторіус не уточнив.

Путін хоче розмістити 10 000 солдатів у Придністров'ї, яке поряд з Одещиною, — Financial Times. Щоб реалізувати цей план, Кремль планує встановити у Молдові проросійську владу.

Ситуація на Сумщині стала критичною, окупантам до міста залишається трохи більше 20 км, з такої відстані вони зможуть працювати по Сумах FPV-дронами на оптоволокні, — DeepState.

Рада у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволить громадянам віком від 60 років проходити військову службу за контрактом строком на 1 рік. Це буде за власним бажанням і за умови придатності за станом здоров’я.