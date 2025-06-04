Захист Тетяни Крупи скаржиться, що слідство мляво збирає докази

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Вадим Сидоренко анонсував зміну підозри колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яка підозрюється у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням онлайн-трансляцію Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

«Слідство приступило до підготовки нової редакції повідомлення про підозри (Тетяні Крупі), зокрема, будуть розширені як обставини, так і правова кваліфікація дій, стосовно яких здобуто докази», – сказав представник сторони обвинувачення.

У своєму виступі прокурор Сидоренко звернув увагу на свіжий висновок НАЗК, яке провело повну перевірку електронних декларацій за 2022-2023 роки ексголови МСЕК Хмельниччини.

«НАЗК зробило висновок про в діях Крупи іншого кримінального провадження за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Декларування недостовірної інформації»)», – зауважив прокурор.

Варто додати, що у судовому засіданні сторона захисту наполягала на тому, що слідство мляво збирає докази. З цього приводу адвокат Тарас Пошиванюк вдався до іронії, заявивши, що «поки сторона обвинувачення вивчає документи, Тетяна Василівна може посидіти у СІЗО».

Також захисники Крупи просили апеляцію скасувати арешт підозрюваної (ексголова МСЕК сидить у СІЗО дев’ять місяців), принісши у судову залу консультаційний висновок лікарів столичної клінічної лікарні №8, де сказано про прогрес її хвороб. Натомість Феміда відмовила у задоволенні скарги адвокатів, залишивши без змін ухвалу суду першої інстанції від 15 травня.

15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.