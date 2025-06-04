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Суспiльство

Захист Тетяни Крупи скаржиться, що слідство мляво збирає докази

Захист Тетяни Крупи скаржиться, що слідство мляво збирає докази

Прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Вадим Сидоренко анонсував зміну підозри колишній головній лікарці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяні Крупі, яка підозрюється у незаконному збагаченні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням онлайн-трансляцію Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

«Слідство приступило до підготовки нової редакції повідомлення про підозри (Тетяні Крупі), зокрема, будуть розширені як обставини, так і правова кваліфікація дій, стосовно яких здобуто докази», – сказав представник сторони обвинувачення.

У своєму виступі прокурор Сидоренко звернув увагу на свіжий висновок НАЗК, яке провело повну перевірку електронних декларацій за 2022-2023 роки ексголови МСЕК Хмельниччини.

«НАЗК зробило висновок про в діях Крупи іншого кримінального провадження за ч.2 статті 366-2 Кримінального кодексу («Декларування недостовірної інформації»)», – зауважив прокурор.

Варто додати, що у судовому засіданні сторона захисту наполягала на тому, що слідство мляво збирає докази. З цього приводу адвокат Тарас Пошиванюк вдався до іронії, заявивши, що «поки сторона обвинувачення вивчає документи, Тетяна Василівна може посидіти у СІЗО».

Також захисники Крупи просили апеляцію скасувати арешт підозрюваної (ексголова МСЕК сидить у СІЗО дев’ять місяців), принісши у судову залу консультаційний висновок лікарів столичної клінічної лікарні №8, де сказано про прогрес її хвороб. Натомість Феміда відмовила у задоволенні скарги адвокатів, залишивши без змін ухвалу суду першої інстанції від 15 травня.

15 травня Вищий антикорупційний суд продовжив запобіжний захід у вигляді тримання під вартою екскерівниці Хмельницької МСЕК Тетяні Крупі до 13 липня. Водночас суму застави для підозрюваної було зменшено з 130 млн грн до 112 млн грн.

Треба наголосити: правоохоронці розслідують кілька фактових кримінальних справ, у яких згадується сім'я ексголови МСЕК Хмельниччини. Це – незаконне збагачення (за цим епізодом підозру вручено лише Тетяні Крупі); одержання неправомірної вигоди службовою особою за попередньою змовою групою осіб; легалізація майна; шахрайство.

Раніше чоловік підозрюваної Володимир Крупа заявляв, що відшукана правоохоронцями велика сума готівки у його квартирі, належить іншим особам, які передали гроші у вигляді інвестицій для спільних бізнес-проєктів.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

судТетяна Крупа
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