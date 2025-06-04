Вийшло 12-томне зібрання творів видатної письменниці, яку замовчували у радянські часи

Якщо починати перелічувати всі напрями діяльності Олени Пчілки (Ольги Косач), яку за радянських часів знали лише як матір Лесі Українки та дитячу письменницю, набереться цілий абзац - письменниця, меценатка, перекладачка, етнографка, фольклористка, публіцистка, громадська діячка (учасниця національно-визвольного та феміністичного рухів), член-кореспондент Всеукраїнської академії наук.

Отже, по-справжньому повне видання її творів в незалежній Україні було справою честі - і, я к повідомляє "Вечірній Київ", на початку червня на подвір’ї Музею видатних діячів української культури відбулася презентація 12-томного зібрання, унікального видавничого проєкту, яке побачило світ завдяки видавництву «Бук-Друк» (Житомир). Це перша спроба в історії зібрати та опублікувати великий творчий спадок Ольги Косач, де представлено поезію, прозу, драматичні твори, літературу для дітей, а також публіцистику, критичні статті, переклади, дослідження фольклору та етнографічні матеріали.

Проєкт присвячений до 175-річчя Олени Пчілки, став результатом кропіткої праці провідних фахівців Волинського національного університету імені Лесі Українки, а також декілька науковців з Києва та Львова, серед яких: Ірина Щукіна, Юрій Громик, Сергій Романов та Марина Олійник, які стали спікерами нинішньої події.

Для роботи над багатотомником фахівці залучали матеріали з фондів Інституту літератури НАН України, бібліотек, музеїв та архівів України, Болгарії, Чехії. Вагому частину джерел склали автографи, рідкісні першодруки та видання з родинного архіву Косачів, що зберігаються у фондовій колекції Музею видатних діячів української культури.

«Протягом довгого часу постать Пчілки сприймалася виключно через радянські штампи, які звужували її роль до дитячої письменниці та матері Лесі Українки. Однак цей проєкт руйнує стереотипи, демонструючи її масштабність як мислительки, письменниці та активної учасниці українського руху», — зауважує Ірина Щукіна, завідувачка музею Лесі Українки, яка зробила вагомий внесок у цей проєкт, забезпечивши публікацію важливих матеріалів із музейної колекції.

Пані Ірина розповідає, що частина творів востаннє передруковувалася ще за життя авторки, згодом передруковувалися лише невеличкі твори для дітей, що значно применшувало роль Олени Пчілки у літературному процесі кінця ХІХ — початку XX століття. Чимало творів так і залишилася невідомою не лише широкому загалу читачів, але й літературознавців.

За словами пані Ірини, важливим аспектом цього проєкту є те, що тепер ці тексти тепер збережені, і незалежно від історичних викликів вони залишаться доступними для майбутніх поколінь.

«В умовах війни, коли страждають діти, архіви та культурні установи, поява багатотомного видання — це ще один крок до захисту української культури», — зауважила пані Ірина.

Науковці розповідають, що нинішній проєкт вдалося реалізувати всупереч багатьом обставинам, коли недостатня підтримка та брак фінансування могли стати перешкодою до появи видання.

Особливим був випадок, коли кошти на видання вдалося знайти завдяки заповіту Надії Лукші, українки з Канади, яка побажала, щоб її спадщина сприяла розвитку української культури. Це вкотре доводить, що навіть за складних умов культурні проєкти можуть знайти підтримку.

«Те, що 12-томне Зібрання Олени Пчілки побачило світ у час повномасштабної війни, є свідченням критичної важливості збереження та відновлення культурної спадщини… Важливо, що видання стало прикладом державної підтримки, адже така праця є не просто науковим досягненням, а також частиною національної політики у сфері культури», — наголосила народна депутатка України Ірина Констанкевич.

За її словами, у цьому контексті Верховна Рада України розглядає законопроєкт №13 273, спрямований на формування державної політики у сфері національної пам’яті. Документ містить ключові визначення, зокрема поняття війни за Незалежність України, злочинів проти Українського народу, історичної антиукраїнської пропаганди та рашизму. Його ухвалення сприятиме подоланню імперсько-тоталітарної спадщини та зміцненню єдності українського суспільства перед викликами сучасності.

Таким чином, видання творів Олени Пчілки є не лише важливим культурним проєктом, а й частиною ширшого процесу збереження національної пам’яті та формування державної політики у цій сфері.

Упродовж років Олена Пчілка залишалася недооціненою постаттю. Тепер її твори доступні для науковців, освітян, філологів, істориків та культурологів, що дозволить глибше осмислити її внесок у літературу, культуру та громадську діяльність.

Науковці стверджують, що поява 12-томного видання творів Олени Пчілки є важливим етапом у дослідженні творчості письменниці, але не кінцевим. Літературознавці продовжуватимуть досліджувати її спадок, що допоможе глибше осмислити роль Олени Пчілки в розвитку української літератури, культури та національної думки.