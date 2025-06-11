Українка та українець стали лауреатами Міжнародної літературної премії імені Марка Твена за 2025 рік

Українці, якщо користуватись воєнними термінами, продовжують свій наступ (втім, мирний) по широкому фронту світової культури - не тільки шоу-біз або кіно, але й література.

Як повідомляє газета-онлайн "Біла хата", міжнародний Арт-центр «KLAS’S ARTS CENTER SAN FRANCISCO» (США, голова журі – Алекс Клас) оголосив лауреатів Міжнародної літературної премії імені Марка Твена за 2025 рік.

За поданням Міжнародної літературно-мистецької Академії України, котра об’єднує відомих творчих людей із 70 країн (президент Сергій Дзюба), цьогорічними лауреатами престижної нагороди стали:

Журналістка, письменниця Сніжана Божок (Україна) – за видатну творчу діяльність;

Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, письменник, літературознавець Олександр Герасименко (Україна)

За значний внесок у популяризацію українського мистецтва і культури, сприяння національно-патріотичному вихованню молоді, утвердженню національної та громадянської ідентичності, високу професійну творчу майстерність.

Також, за поданням Міжнародної Академії діячів літератури, мистецтв і комунікацій та Всесвітньої асоціації «Глорія» (президент Олена Ананьєва, Німеччина), за визначну творчу діяльність нагороджені відомі письменники і міжнародні громадські діячі: Valentina Tchaykovskaya (Ізраїль), Johanne Bouchard (Канада), Alondra Gutuerrez Vargas (Коста-Рика), Mariel Nilsa (Парагвай), Alexander Maniovich (Німеччина, посмертно).

У міжнародному журі почесної нагороди – голова Міжнародного Арт-центру FBG «Pegasus Brücke» Joachim Schmija (Франкфурт, Відень, Прага) та його колега Maria Schulwitz із Німеччини.

Також почесна нагорода вручається за сприяння Міжнародної Академії діячів літератури, мистецтв і комунікацій та Всесвітньої асоціації «Глорія» (Німеччина), і Міжнародної літературно-мистецької Академії України.