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Культура

Українка та українець стали лауреатами Міжнародної літературної премії імені Марка Твена за 2025 рік

Українка та українець стали лауреатами Міжнародної літературної премії імені Марка Твена за 2025 рік

Українці, якщо користуватись воєнними термінами, продовжують свій наступ (втім, мирний) по широкому фронту світової культури - не тільки шоу-біз або кіно, але й література. 
Як повідомляє газета-онлайн "Біла хата", міжнародний Арт-центр «KLAS’S ARTS CENTER SAN FRANCISCO» (США, голова журі – Алекс Клас) оголосив лауреатів Міжнародної літературної премії імені Марка Твена за 2025 рік. 

За поданням Міжнародної літературно-мистецької Академії України, котра об’єднує відомих творчих людей із 70 країн  (президент Сергій Дзюба), цьогорічними лауреатами престижної нагороди стали:

  • Журналістка, письменниця Сніжана Божок (Україна) – за видатну творчу діяльність;
  • Президент Інституту політико-правових та релігійних досліджень, письменник, літературознавець Олександр Герасименко (Україна)

За значний внесок у популяризацію українського мистецтва і культури, сприяння національно-патріотичному вихованню молоді, утвердженню національної та громадянської ідентичності, високу професійну творчу майстерність.

Також, за поданням Міжнародної Академії діячів літератури, мистецтв і комунікацій та Всесвітньої асоціації «Глорія» (президент Олена Ананьєва, Німеччина), за визначну творчу діяльність нагороджені відомі письменники і міжнародні громадські діячі: Valentina Tchaykovskaya (Ізраїль), Johanne Bouchard (Канада), Alondra Gutuerrez Vargas (Коста-Рика), Mariel Nilsa (Парагвай), Alexander Maniovich (Німеччина, посмертно). 

У міжнародному журі почесної нагороди – голова Міжнародного Арт-центру FBG «Pegasus Brücke» Joachim Schmija (Франкфурт, Відень, Прага) та його колега Maria Schulwitz із Німеччини.
Також почесна нагорода вручається за сприяння Міжнародної Академії діячів літератури, мистецтв і комунікацій та Всесвітньої асоціації «Глорія» (Німеччина), і Міжнародної літературно-мистецької Академії України.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

письменницяпреміяМарк Твен
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