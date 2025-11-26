"Потужний голос України": мисткиня Євгенія Білорусець стала лавреаткою стипендії Арнгольдів

Українська письменниця та художниця Євгенія Білорусець стала першою лавреаткою новоствореної стипендії Йоганни та Едуарда Арнгольдів за внесок у підтримку свободи та демократії в Європі. Про це повідомляє "Укрінформ".

Йоганна та Едуард Арнгольд — одні з найвпливовіших меценатів мистецтва в історії Німеччини. З нагоди 100-річчя з дня смерті Едуарда Арнгольда на базі Німецької академії Риму "Вілла Массімо" було засновано стипендію для митців, чиї роботи відстоюють демократію та свободу в Європі.

"Євгенія Бєлорусець є чудовим вибором для першої лавреатки: вона дає Україні потужний голос у своєму мистецтві у переконливій, поетичній та зворушливій манері, і вона віддана миру в Європі. Я щиро вітаю Євгенію Бєлорусець з цією особливою честю!", — заявив міністр культури та ЗМІ Вольфрам Ваймер.

Стипендія включає проживання до 10 місяців у Римі.

Що відомо про Євгенію Білорусець?

Євгенія Білорусець народилася в Україні, проживає у Берліні та Києві. Дівчина привернула міжнародну увагу щоденником "Початок війни" за 2022 рік, у якому вела репортажі з оточеної ворогом столиці на початку повномасштабного вторгнення Росії.

Поряд зі своєю літературною творчістю, вона виставляла свої художні роботи на Венеційському бієнале, у Європейському парламенті та в німецькому Бундестазі. Її роботи отримали численні нагороди та гранти, — йдеться у повідомленні.