Україна не попереджала заздалегідь адміністрацію Трампа, що планує операцію

Україна потайки готувала серію ударів по російських авіабазах в рамках операції під назвою "Павутина", оскільки знала, що Вашингтон заперечуватиме проти цього.

Про це пише The New York Times із посиланням на джерела.

За словами американських офіційних осіб і військових аналітиків, Україна, розпочавши зухвалу атаку безпілотників на аеродроми й військові літаки в глибині Росії, продовжує змінювати спосіб ведення війн у 21 столітті.

Американські посадовці ще раз підтвердили виданню, що Україна не попереджала заздалегідь адміністрацію Трампа, що планує цю атаку.

Зазначається, що таємність операції не дивує посадовців США, адже будь-який витік інформації напередодні міг поставити під загрозу людей, які її реалізовували.

Україна завжди ретельно оберігала оперативну безпеку, особливо після того, як посадовці з адміністрації Трампа ненавмисно розкрили плани американських ударів у групових чатах у Signal. До того ж наразі США та Україна не проводять спільного планування ударів по Росії, пише видання.

Американські чиновники також зазначили, що українці розуміли, що стратегічні бомбардувальники Росії є для США забороненою ціллю, тому і не повідомили американців про свої плани, знаючи, що США будуть проти, додає NYT.

Представник оборонного відомства однієї з європейських країн НАТО заявив, що удари України вже призвели до дискусій про те, чи потрібно союзникам переоцінити свою вразливість.

За даними джерел Цензор.НЕТ, 1 червня Служба безпеки України здійснила спецоперацію "Павутина", завдавши масованого удару дронами по російських аеродромах стратегічної авіації.

Під атакою опинилися аеродроми "Оленья", "Бєлая", "Дягілєво" та "Іваново". Уразити вдалося 41 російський літак — серед них А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.

Згодом в СБУ уточнили, що орієнтовна вартість стратегічної авіації ворога, яка була вражена сьогодні в результаті спецоперації СБУ "Павутина" склала 7 мільярдів доларів США.

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка щодо операції "Павутина".