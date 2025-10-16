Служба безпеки України заявила, що «Павутина» була «унікальною, складною і багаторівневою спецоперацією, яку СБУ реалізувала виключно власними силами».

Так у пресслужбі СБУ відреагували на слова директора ФСБ Росії Алєксандра Бортнікова, який звинуватив спецслужби Великої Британії в тому, що під їхнім «патронажем» на території Росії здійснюються «акції тероризму і диверсії», і заявив, що британські спецслужби курували операцію Служби безпеки України «Павутина», внаслідок якої на початку червня були знищені або пошкоджені російські військові літаки на кількох аеродромах.

«Служба безпеки України сприймає такі заяви виключно як спробу ворога виправдати власний провал перед внутрішньою аудиторією. Адже завдяки співробітникам СБУ та їхній роботі міф про «всесильність ФСБ» розсипався прямо на очах і згорів разом з літаками стратегічної авіації РФ», – йдеться в заяві, яка є у розпорядженні Радіо Свобода.

Раніше сьогодні очільник ФСБ Росії Бортніков заявив, що британські спецслужби курували операцію Служби безпеки України «Павутина», зокрема, за його словами, вони нібито «забезпечили її подальший пропагандистський супровід, вкидаючи у ЗМІ фальшивки про нібито величезну шкоду і виключно українське авторство диверсії».

Доказів на підтримку своїх слів Бортніков не навів.

1 червня українські безпілотники атакували дронами одразу кілька військових аеродромів Росії: в Іркутській, Мурманській, Рязанській та Іванівській областях. У Службі безпеки України зазначили, що внаслідок операції був уражений 41 літак РФ, або 34% її всієї стратегічної авіації. Серед них – Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160, якими війська РФ обстрілювали українські міста, а також літаки-розвідники А-50.

Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони (РНБО) України Андрій Коваленко уточнив, що було знищено 13 літаків, і «ще більше» пошкоджено. OSINT-аналітики на основі супутникових знімків порахували, що тільки на аеродромі «Біла» в Іркутській області було вражено вісім літаків: чотири бомбардувальники Ту-95 і стільки ж Ту-22, а на аеродромі «Оленя» в Мурманській області безпілотники влучили по п'ятьох повітряних суднах: чотирьох літаках Ту-95 і одному Ан-12.