Директор компанії, яка практикувала евтаназію, наклав на себе руки

У Німеччині наклав на себе руки Флоріан Віллет — директор швейцарської організації Last Resort, яка допомагає пацієнтам піти з життя за допомогою капсул для евтаназії Sarco. Це сталося на тлі розслідування проти Віллета, якого звинуватили у вбивстві першої жінки, що скористалася подібною капсулою.

Про це повідомили в некролозі на сайті організації Last Resort. Також про це писали SwissInfo та Telegraph.

Смерть Віллета настала ще 5 травня. До того, за словами винахідника капсули для евтаназії Sarco Філіпа Нічке, Віллет двічі лікувався в психіатричній клініці на тлі «серйозної психологічної кризи», викликаної звинуваченням у вбивстві.

Йдеться про торішній випадок зі смертю 64-річної громадянки США, яка стала першою, хто скористався капсулою Sarco для евтаназії. Жінка була хвора на імунне захворювання, тож вирішила піти з життя за допомогою капсули, наповненої азотом.

Віллет, який був єдиним присутнім під час процедури, потім описував смерть жінки в капсулі як «спокійну, швидку та гідну». Після цього він сам повідомив про її смерть владним структурам, однак його заарештували за підозрою у сприянні самогубству.

Річ у тім, що, хоч евтаназія частково дозволена у Швейцарії, капсулу Sarco до того не використовували, тож її застосування вважали незаконним.

Прокуратура вважала, що Віллет міг убити жінку, оскільки капсула не спрацювала належним чином. Однак потім цю версію відкинули, а обвинуваченого після 70 днів ув’язнення звільнили.

Попри це, підозри у вбивстві «глибоко травмували» його, розповідав Нічке. Тож на початку травня він здійснив асистований суїцид за допомогою неназваної спеціалізованої організації.

«Описати Флоріана — це розповісти про людину, яка була вдумливою, турботливою, дотепною та доброзичливою. З ним було легко бути поруч. Але передусім він був добрим. Флоріан також палко вірив у право людини самостійно обирати момент своєї смерти», — описував Віллета Нічке.

Після смерти чоловіка справу, у якій його звинувачували, не закрили. Розслідування проти інших людей, яких вважають причетними, досі триває.