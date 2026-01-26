Скандал у Канаді: пацієнтка, яка хотіла жити, померла через прискорену евтаназію

У Канаді випадок евтаназії літньої жінки викликав критику після перевірки Ontario MAiD Death Review Committee. Жінка віком понад 80 років, у документах позначена як пані B, мала ускладнення після операції на серці та перебувала на паліативному лікуванні, повідомляє Daily Mail. Після виписки з лікарні вона жила вдома під доглядом чоловіка та медсестер.

Спершу жінка відкликала заявку на евтаназію, пояснивши це особистими та релігійними переконаннями та попросила направити її до хоспісу. Наступного дня її чоловік привіз її до лікарні повторно, наполягаючи на процедурі MAiD. Другий лікар визнав жінку придатною для евтаназії, а перший висловив занепокоєння щодо її реального волевиявлення та можливого тиску з боку чоловіка.

Попри це, залучили третього лікаря, який погодився з другим, і того ж вечора пані B піддали евтаназії.

Члени комітету зазначили, що рішення ухвалили занадто швидко, не дослідивши повністю обставини — відмову від хоспісу, альтернативні варіанти догляду, реальне бажання жінки та вплив виснаження її чоловіка. Особливо занепокоїло, що чоловік був головним ініціатором процедури, а підтверджень самостійного бажання пацієнтки було мало.

Сімейна лікарка Рамона Коельо закликала зосередитися на паліативній допомозі та підтримці як пацієнтки, так і її родини, а не на прискоренні евтаназії.

В Канаді асистована смерть легалізована з 2016 року, спершу лише для термінально хворих, а згодом закон було розширено.