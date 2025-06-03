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Грем подякував Мєдвєдєву за щирість у питанні того, що Росія не зацікавлена в мирі

Грем подякував Мєдвєдєву за щирість у питанні того, що Росія не зацікавлена в мирі

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, який є автором законопроєкту про посилення санкцій проти Росії, заявив, що заступник голови Ради Безпеки РФ Дмітрій Мєдведєв продемонстрував неготовність Росії до миру.

Про це він написав у соцмережі X.

Раніше Медведєв опублікував у Telegram свій перший пост після атаки українських дронів на аеродроми російської стратегічної авіації.

У ньому він запевнив, що «відплата неминуча» і що «все, що має вибухнути, вибухне, а ті, хто має бути знищений, зникнуть».

Крім того, він прокоментував другий раунд перемовин у Стамбулі, заявивши, що перемовини «потрібні не для компромісного миру на вигаданих кимось нереальних умовах, а для нашої якнайшвидшої перемоги та повного знищення неонацистської влади».

У відповідь Грем заявив, що цінує те, що Мєдведєв дав зрозуміти: «Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі»

«Вітаю пана Мєдведєва з рідкісною хвилиною чесності з боку російської пропагандистської машини», — додав сенатор.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

США
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