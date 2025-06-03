Український кінопрокат цього тижня буквально засяє голлівудськими кінозірками

Важко зрозуміти принцип, за яким у світовому прокаті (відповідно і в українському, який у частині зарубіжних фільмів зазвичай його повторює) виходять прем'єри. Іноді дивитися на тижні практично нічого, а іноді, як цього разу, мінімум у двох фільмах (в українському варіанті - в трьох), сяють суцільні зірки.

Редакція ForUА розповідає про новиники українського кінопрокату цього тижня. Почнемо з "Балерини", оскільки у фільмі, по-перше, грає загальний улюбленець Кіану Рівз, а, по-друге, грає він того ж Джона Віка. Цього разу шляхи професійного кілера перетнуться з кілером, вірніше, кілеркою-новачком, яку грає Ана де Армас. Героїня де Армас ще й учениця балетної школи.

Загалом, виглядає сюжет вкрай банально, але від спін-оффа мільярдної франшизи і не можна очікувати нічого оригінального, а по-друге, дует Рівза та де Армас виглядає спокусливо у всіх сенсах.

Сюжет фільму жахів "Ритуал" теж не блищить оригінальністю, оскільки в ньому два священики проводять обряд екзорцизму з юною дівчиною (нагадаємо, що класичний "Вигоняючий диявола" Фрідкіна вийшов ще в 70-ті роки). При цьому в обох священиків ще й свої проблеми з вірою та моральною чистотою, що теж не є оригінальним для такого кіносюжету. Але одного зі священиків грає Аль Пачіно, що має спокутувати все інше.

Ну і нарешті в "Смертельній місії", світова прем'єра якої відбулася минулого року, де група астронавтів вирушає у небезпечну подорож до супутника Сатурна, сюжет теж оригінальністю не вражає, зате українські глядачі зможуть побачити на екрані ще одну кінозірку Лоуренса Фішборна.