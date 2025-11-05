Дивіться в кінотеатрах: Що станеться, коли останніми людьми у Всесвіті будуть українець і француженка

У Луцьку 17 листопада, в понеділок, відбудеться ексклюзивний спецпоказ українського фільму «Ти – космос» за участи режисера Павла Острікова та команди стрічки. Подія відбудеться за три дні до офіційного виходу фільму в український прокат.

Про це повідомили організатори.

У центрі сюжету фільму «Ти – космос» – український космічний далекобійник Андрій Мельник, який перевозить ядерні відходи з Землі на супутник Юпітера. Після несподіваного вибуху Землі, уламки якої знищують все навколо, Андрій залишається останньою людиною у Всесвіті. Раптом на зв'язок виходить француженка Катрін, яка потребує допомоги. Попри відстань та перешкоди, Андрій вирішує врятувати її за будь-яку ціну. У головних ролях знімаються Володимир Кравчук, Леонід Попадько, Дарія Плахтій, Алексія Депікер.

Романтична комедія «Ти – космос» виходить в український прокат 20 листопада. Напередодні старту команда фільму завітає до Луцька, де презентує стрічку та поспілкується з першими глядачами.

Під час зустрічі можна буде переглянути фільм, почути цікаві факти зі знімального процесу та дізнатися історії, які залишилися за кадром. Глядачі спецпоказу зможуть особисто поставити запитання авторам фільму.

«Ти – космос» називають одним із найочікуваніших українських фільмів року. Стрічка вже підкорює авдиторію в Європі — фільм узяв участь у понад 50 міжнародних кінофестивалях і отримав відзнаки у половині з них. На Одеському міжнародному кінофестивалі «Ти – космос» здобув Гран-прі, а режисера Павла Острікова нагородили спеціальною відзнакою журі Європейської програми.