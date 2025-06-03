Переговори в Стамбулі: Трамп отримав чергового «ляпаса» від Путіна

Переговори між Україною та Росією в Стамбулі завершилися провалом. Москва висунула Києву ультимативні вимоги, що включають виведення ЗСУ з окупованих територій, повну демілітаризацію, відмову від вступу до НАТО та заборону на розміщення іноземних військ. Україна категорично відкинула ці умови. Про це повідомляє CNN із посиланням на дипломатичні джерела.

Кремль також вимагає повного зняття санкцій, припинення вимог щодо репарацій і негайного відновлення дипломатичних і економічних відносин. При цьому Росія не пропонує жодних поступок зі свого боку, що викликає обурення навіть серед західних симпатиків "швидкого миру".

На думку видання, така безкомпромісна позиція Путіна стала серйозним ударом по іміджу Дональда Трампа, який активно просуває ідею швидкого завершення війни як одну зі своїх головних передвиборчих обіцянок. За словами джерел у Білому домі, Трамп висловив гнів, назвавши поведінку Путіна «божевільною» після нової хвилі ракетних обстрілів українських міст.

На тлі дипломатичної кризи у Конгресі США різко посилилася риторика щодо Москви. Сенатор Річард Блюменталь, один з ініціаторів нових санкцій, заявив: «Кремль намагається зробити дурнями Трампа й Америку». За його словами, готується пакет «руйнівних» обмежень, який має паралізувати залишки економічної стійкості РФ.

У Вашингтоні визнають: позиція Путіна — це не просто відмова від миру, а стратегічний виклик. Тепер адміністрація Трампа змушена обирати між подальшими поступками чи жорсткою відповіддю — включно з посиленням військової допомоги Україні. Це загострює ситуацію і тисне на Білий дім зсередини.