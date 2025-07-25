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Ердоган анонсував можливі переговори з Путіним і Трампом щодо війни в Україні

Ердоган анонсував можливі переговори з Путіним і Трампом щодо війни в Україні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив про можливі телефонні переговори з президентом РФ Володимиром Путіним та колишнім президентом США Дональдом Трампом цього тижня. Метою цих розмов є обговорення війни Росії проти України та прагнення Туреччини зібрати лідерів у Стамбулі для мирних перемовин. Про це повідомляє турецьке видання Hürriyet.

"Я можу поговорити з Путіним і Трампом цього тижня. Ми прагнемо зібрати лідерів разом у Стамбулі", — цитує Ердогана Hürriyet.

Президент Туреччини також згадав про попередні переговори, які відбулися в палаці Чираган у Стамбулі. За його словами, тоді міністр закордонних справ Туреччини сприяв проведенню зустрічі, де російська та українська делегації провели свої переговори.

Ця заява Ердогана підкреслює активну роль Туреччини у спробах врегулювання конфлікту в Україні та її готовність виступати посередником у діалозі між сторонами.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

переговоривійнаСтамбулЕрдоганпутінТрамппереговори в Стамбулі
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