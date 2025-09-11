﻿
Надзвичайні події

Вбивство активіста: в США зростає політична агресія

Президент США Дональд Трамп у відеозверненні з Овального кабінету висловив глибоке горе та обурення через вбивство консервативного активіста Чарлі Кірка в Університеті долини Юта.

Трамп зазначив, що Кірк надихав мільйони американців та був його особистим другом і політичним союзником родини Трампа. Він назвав цю подію «темним моментом для Америки» та наголосив на необхідності молитися за родину загиблого.

Також Трамп пов’язав смерть Кірка із загальною хвилею політичного насильства радикальних лівих, згадавши власне поранення під час стрілянини в Батлері у липні 2024 року та інші гучні випадки насильства.

Трамп підкреслив: «Американцям та ЗМІ слід визнати, що насильство і убивства — трагічний наслідок демонізації тих, з ким ти не згоден».

Президент пообіцяв знайти і покарати всіх причетних до цього злочину, а також тих, хто фінансує та підтримує політичне насильство, переслідує суддів, правоохоронців та інших, хто забезпечує порядок у країні.

Як повідомлялось раніше, у середу, 10 вересня, невідомий снайпер поцілив у шию Чарлі Кірку в Університеті долини Юта. Активіст помер у лікарні.

Як повідомляло раніше ForUa, республіканці вимагають звільнити суддю, яка відпустила вбивцю українки на волю.

 

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

злочинснайперреакція ТрампаЧарлі Кірквбивство Кіркаполітичне насильство
