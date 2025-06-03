Олег Шумей (SHUMEI): Дуже класне відчуття, що ти приєднуєшся до створення фільму

30 травня відбулася прем'єра кліпу на пісню «Гуде вітер вельми в полі» у виконанні Олега Шумея (SHUMEI). Це головний саундтрек до фільму «Малевич», який співак створив спільно з композитором Милошем Єличем (гурт «Океан Ельзи»).

"Гуде вітер вельми в полі" — вірш Віктора Забіли, улюблена композиція Казимира Малевича. У фільмі ця пісня стала центральним музичним мотивом, що передає атмосферу та дух епохи. Завдяки SHUMEI вона отримала сучасне масштабне звучання, зберігши при цьому свою історичну глибину й емоційну силу.

Кліп знято в Київській картинній галереї — місці, де у 1930 році пройшла перша і єдина київська виставка Малевича.

Олег, розкажіть, будь ласка, хто запропонував написати саундтрек до фільму Малевича?

Звичайно, це запропонувала команда фільму Малевича, а саме режисерка Дар'я Онищенко. Ми погодились, хоча це мій перший досвід писати саундтреки. Я сподіваюсь, що не останній, тому що ця справа дуже прикольна, якщо говорити на сленговій мові. Дуже класне відчуття, що ти приєднуєшся до створення фільму, який лишиться на віки.

Саундтрек — це зовсім інакше, ніж писати пісні. Тут ти маєш проникнутися, дізнатися персонажа і драматургію фільму. Тобто вставити в цю 3-хвилинну пісню увесь фільм. Тому це дуже класно.

Які Ваші враження від перегляду фільму "Малевич"?

Класні, дуже класні враження, звичайно. Всім раджу. Тому що цей фільм - дуже гарний і якісний продукт: як сюжет, так і картинка. І це все — наше українське, що має на меті повернення у нашу спадщину Малевича. Оскільки Малевич — це український художник, що б там не говорили наші так звані сусіди. Тому на фільм треба йти обов'язково!

Скажіть, будь ласка, чи надихнув Вас фільм більше дізнатися про цього художника Казимира Малевича?

Спершу переглянув фільм, трошки почитав біографію, трошки з інших джерел. Але! Як я це говорю вже не перший раз, дуже велика проблема в Україні, насамперед в школах, що ми не знаємо наших діячів. От давайте по-чесному, в школах не викладають про Малевича. Тобто все, що ми знали про Малевича — це Чорний квадрат. Був такий художник. І неясно, чи він український, чи російський, через, знову ж таки, російську пропаганду. Тому, звісно, що кінострічка пролила світло на нього як особистість, і на його творчість, і навіть на його думки.

Тому, звичайно, на цей фільм треба сходити обов'язково, адже він пізнавальний, українізований і несе пізнавальний характер.

Ваша співпраця з цим фільмом була як музиканта. Олеже, чи були вже такі думки, щоб спробувати себе в ролі актора?

Я не проти. Насправді не знаю, який з мене актор. Можливо, з мене актор ніякий. Я не проти спробувати, знаєте, чому ні. Звісно, я музикант, звісно, це моя основна робота, але дуже багато є музикантів з-за кордону, які трошки актори. Наприклад, Леді Гага.

Можливо, у Вас з'явилися ідеї відродити ще якісь українські пісні?

Я думаю, що українські пісні багато є кому відновлювати, по-перше. По-друге, українські пісні будуть жити вічно. І як-не-як дуже важко переплюнути народний оригінал, де є українська душа. Я дуже багато слухаю, як наші українські народні пісні перероблюють, але втрачається вся аутентична краса. Це просто каламбур сучасних звуків.

А якщо не народні? Наприклад, твори шестидесятників...

Так, так, це дуже класно, але я ще з цим не працював. Хочу якраз трошки більше почитати у цьому напрямку, щоб більше розуміти. Адже творчість — це така штука, що ти маєш більше знати, щоб більше творити. Тому що твори наших відомих поетів - це реально невичерпне джерело для хорошої музики.

Але в більшості, так, я пишу щось своє. До речі, у мене є одна демка (запис — авт.) про Стуса, яка, можливо, буде випущена, але поки що не знаємо з ким.

Скажіть, будь ласка, а де Ви черпаєте натхнення, де берете ідеї для своїх подальших робіт?

Це дуже важке питання. Тому що натхнення не черпається, воно в тебе просто є, або немає. Його не треба шукати, бо це не та штука, яка шукається, це не матеріальна річ. Як і в багатьох творчих людей, до мене це саме приходить. Можна сказати, що це сигнали з космосу, головне — ловити їх своєю антенкою.

Насправді ці всі ідеї витають у повітрі, ти просто їх ловиш і припідносиш по-своєму, скажімо так.

Ви відомий, як майстер класних дуетів. З ким ще б хотіли заспівати?

Ми не думаємо над цим, що треба з кимось записати фіт, знаєте. Воно має все бути дуже природньо. Ви познайомились з творчою людиною, розговорилися, ви маєте зрозуміти, як вона мислить і що вас об'єднує. І ви вже зразу розумієте, чи у вас щось вийде. Тому все залежить від наступних наших знайомств.

Скажіть, будь ласка, зараз багато роботи у вас? Над чим працюєте?

Звичайно, роботи багато. Зараз у нас всеукраїнський тур, ми працюємо над новими піснями, звичайно, тур, пісні, плануємо виїзд за кордон, щоб там також концерти пограти і зібрати гроші на ЗСУ.

Чим будете дивувати своїх прихильників?

Новими піснями, концертами. Ми готуємо малесеньку епішку - це такий малесенький альбом, він буде трошки інакше звучати, ніж зазвичай, але, я думаю, він сподобається нашим слухачам.

Дивіться кліп на https://www.youtube.com/watch?v=hDY5gzzPFww

Режисерка Дар'я Онищенко: "Малевич - один із нас! Він творив і боровся за свою ідентичність - так само, як і сьогодні наші митці борються на фронті".

Автор: Анна Сенченко