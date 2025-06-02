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Культура

Леді Гага потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Леді Гага потрапила до Книги рекордів Гіннеса

Безкоштовний концерт американської співачки Леді Гаги на пляжі Копакабана в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) внесли до Книги рекордів Гіннеса.

Шоу, яке 3 травня 2025 року зібрало близько 2,5 млн шанувальників, визнали найбільш відвідуваним концертом сольної артистки, повідомляє Guinnes World Records.

Перший за 13 років концерт Леді Гаги в Бразилії побив рекорд, встановлений Мадонною в тому ж місці 4 травня 2024 року. Тоді виступ артистки зібрав близько 1,6 млн людей.

Обидва заходи були частиною серії безкоштовних шоу, організованих Live Nation спільно з туристичним агентством Ріо-де-Жанейро. Очікується, що концерт Леді Гаги принесе місцевій економіці $105,8 млн.

Під час виступу Леді Гага виконала пісні з останнього альбому Mayhem, а також такі хіти, як Born this Way, Paparazzi, Poker Face. Трек Bad Romance став фінальним і супроводжувався феєрверком у формі серця.

– Дякую, що творите історію разом зі мною. Народ Бразилії — це причина, чому я можу сяяти, — сказала Леді Гага зі сцени.

 

 

 Автор: Сергій Ваха

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Новини шоу-бізнесаЛеді ГагаКнига рекордів Гіннеса
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