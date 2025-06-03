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Технології

Україна – на шляху до цифрового ринку ЄС: Зеленський підписав закон

Україна – на шляху до цифрового ринку ЄС: Зеленський підписав закон

Президент Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законів України щодо імплементації норм законодавства Європейського Союзу з питань електронних комунікацій (реєстраційний №12150). Про це повідомляється на сайті Верховної Ради.

У Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері електронних комунікацій (НКЕК), зазначили, що підписання цього закону є завершальним етапом виконання зобов’язань України щодо приведення національного законодавства у відповідність до правових актів Євросоюзу в частині роумінгу.

Цей крок відкриває шлях до інтеграції України в Єдиний цифровий ринок ЄС у сфері роумінгових послуг.

Як повідомили в НКЕК, наступним етапом стане передання закону на розгляд Європейської комісії для проведення офіційної оцінки його відповідності нормам права ЄС.

У разі позитивного висновку Єврокомісія зможе ініціювати рішення щодо взаємного запровадження режиму внутрішнього ринку в роумінговій сфері між Україною та ЄС. Це фактично означатиме повне приєднання України до європейської ініціативи Роумінг як вдома (Roam Like At Home).

Після приєднання українці, перебуваючи на території країн ЄС, зможуть користуватися мобільним зв’язком у роумінгу за тими ж тарифами, що й вдома. Тобто ціна та умови послуг не залежатимуть від конкретної держави перебування в межах Євросоюзу.

ForUa.com нагадує, Верховна Рада 15 квітня ухвалила законопроєкт №12150 у другому читанні. Його мета – створення правової бази для вступу України до єдиної роумінгової зони з країнами ЄС.

Сьогодні мільйони українців, які перебувають у країнах Євросоюзу, мають можливість телефонувати до України без додаткових витрат завдяки тимчасовим домовленостям між мобільними операторами.

Ці умови запроваджено після початку повномасштабної війни та масового виїзду громадян за кордон.

Режим безоплатного роумінгу зараз діє на тимчасовій основі. Його востаннє було продовжено в липні 2024 року ще на один рік.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

роумінгУкраїна-ЄСтехнології
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