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Вулкан Етна: виверження, що триває

Вулкан Етна: виверження, що триває

На острові Сицилія сталося потужне виверження вулкана Етна, найактивнішого в Європі. У небо здійнявся стовп вулканічного попелу висотою понад 6 400 метрів, повідомляє "Радіо Свобода".

За даними Національного інституту геофізики та вулканології Італії (INGV), основна маса розпеченого матеріалу залишилася у віддаленій та незаселеній долині Валле-дель-Леоне, що зменшує безпосередню загрозу населеним пунктам.

На відео, які активно поширюють в соцмережах, помітно, як люди спускаються схилами вулкана.

У зв’язку з активністю вулкана оголошено найвищий рівень небезпеки. Попри це, міжнародний аеропорт Катанії, розташований неподалік, поки що працює у звичайному режимі.

— Це природне явище регулярно повторюється, проте наразі ситуація під контролем, — зазначив мер міста Енріко Тарантіно.

ForUa.com нагадує, що вулкан, висота якого становить близько 3 357 метрів, є унікальним геологічним об’єктом. Він має понад 200 кратерів, з яких раз на кілька місяців викидається лава.

Вулкан Етна, що знаходиться на карті в східній частині острова Сицилія, занесений до списку об’єктів Світової спадщини ЮНЕСКО.

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Сициліявиверження вулкана
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