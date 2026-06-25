Франція затримала танкер російського «тіньового флоту» біля Сицилії

Французькі військово-морські сили затримали нафтовий танкер «Делівер», який проходив поблизу узбережжя італійського острова Сицилія з порушенням міжнародного морського права.

Про це повідомив президент Франції Емманюель Макрон.

Французький лідер опублікував відео операції, на якому видно, як на борт судна з вертольота висаджуються спецпризначенці.

За словами Макрона, це чергова операція проти російського «тіньового флоту», проведена лише через кілька днів після аналогічних дій Великої Британії.

«Ми не дозволимо тіньовому флоту обходити санкції та фінансувати війну, яку веде Росія. Європа налаштована рішуче», – заявив президент Франції.

Від початку 2026 року Франція вже кілька разів затримувала танкери, які пов'язують із російським «тіньовим флотом» і які перевозили нафту за ціною, що перевищує встановлену країнами Заходу граничну стелю.

Одним із перших таких суден став танкер «Грінч», затриманий у січні. У березні французька влада затримала танкер «Дейна», однак уже через місяць йому дозволили залишити порт Марселя. 1 червня в Атлантичному океані французькі військові перехопили танкер «Тагор».

У середині червня до боротьби з російським «тіньовим флотом» долучилася й Велика Британія, яка вперше затримала танкер, що намагався пройти через протоку Ла-Манш.

Франція та інші європейські держави посилили контроль над суднами, які, за їхніми даними, допомагають Росії обходити санкційні обмеження на експорт нафти та забезпечують додаткові надходження до російського бюджету.