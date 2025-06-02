Нова ера оборони та безпеки: мир за допомогою сили

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер оголосив про план переведення Збройних сил країни у «стан бойової готовности» через зростання загроз і глобальну нестабільність у світі.

Про це пишуть BBC та Guardian.

Він визначив три основні цілі, на яких заснована нова оборонна стратегія країни. Необхідно, щоб Велика Британія стала «готовою до бойових дій», посилила свою роль у НАТО, а також впроваджувала інновації та прискорювала їх у «темпах воєнного часу». Крім того, країна має підняти витрати на оборону до 3% ВВП.

У межах цього плану уряд зобов’язується:

побудувати щонайменше шість нових заводів із виробництва боєприпасів у Великій Британії;

створити гібридний Королівський флот, поєднавши дрони з військовими кораблями, підводними човнами й літаками;

у межах AUKUS (партнерство зі США та Австралією) поставити до 12 ударних підводних човнів;

забезпечити краще житло та обладнання для військовослужбовців;

інвестувати 15 мільярдів фунтів стерлінгів у «програму суверенних боєголовок», тобто ядерну зброю.

Стармер заявив, що загроза, з якою зараз стикається Велика Британія є «серйознішою, ніж будь-коли із часів Холодної війни». Він вказав на війну в Україні, «нові ядерні ризики», щоденні кібератаки й російську агресію у британських водах і небі. За його словами, це «вимагає нової ери оборони та безпеки», а національна безпека є «в основі нашого плану змін».

«Ми переходимо до бойової готовности як головної мети наших збройних сил. Коли нам безпосередньо загрожують держави з передовими військовими силами, найефективніший спосіб їх стримувати — це бути готовими, і, відверто кажучи, показати їм, що ми готові забезпечити мир за допомогою сили», — зазначив прем'єр-міністр Великої Британії.

Як пише Sky News міністр оборони Джон Гілі зазначив, що посилення ядерного потенціалу є «сигналом москві». Раніше уряд Великої Британії анонсував плани збільшення оборонних витрат до 2,5% ВВП до 2027 року з нинішніх 2,3%.

Напередодні видання Guardian зазначало, що в оновленому стратегічному огляді оборони Великої Британії Лондон визнає росію такою, яка становить «негайну і нагальну» небезпеку для країни. Серед іншого, в огляді оборони зазначається, що Велика Британія стикається з «новою ерою загроз», оскільки дрони, штучний інтелект та інші технології змінюють характер війни більш фундаментально, ніж будь-коли в історії.