Кремль поставив під сумнів можливість зустрічі Володимира Путіна та Дональда Трампа у 2025 році, наголосивши на необхідності "результатів" перед проведенням саміту.

Помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що телефонні розмови між лідерами вже приносять певні плоди, але для особистої зустрічі потрібна "ретельна підготовка" та конкретні теми для обговорення на найвищому рівні.

"Нам потрібні результати, які можна обговорювати на рівні Трампа і Путіна", - підкреслив Ушаков, додавши, що наразі не впевнений у можливості організації зустрічі до кінця поточного року.

Таким чином, Кремль фактично висунув умови для проведення саміту, вимагаючи попередніх домовленостей та конкретних досягнень, які б виправдали особисту зустріч лідерів.