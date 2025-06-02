Україна неминуче стане членом НАТО - Рютте

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сьогодні перед початком саміту країн "Бухарестської дев'ятки" (В9) та держав Північної Європи зробив важливу заяву щодо майбутнього членства України в Альянсі.

За словами керівника НАТО, усі 32 країни-члени блоку під час нещодавньої зустрічі у Вашингтоні підтвердили непохитність свого рішення щодо інтеграції України до Північноатлантичного альянсу.

"Щодо України, у Вашингтоні всі 32 країни-союзниці чітко підтвердили незворотність курсу на прийняття України до НАТО", – наголосив Марк Рютте.

Водночас Генсек Альянсу зазначив, що конкретні часові рамки для цього історичного кроку наразі не визначені. Він також підкреслив, що процес вступу України не розглядається як частина можливого мирного врегулювання, а є довгостроковим зобов'язанням усіх членів НАТО.

Марк Рютте розповів про поточну роботу, спрямовану на зміцнення співпраці між Україною та НАТО на шляху до членства. Він згадав про створення Командування у Вісбадені, а також Спільного центру аналізу, тренування й освіти Україна – НАТО (JTEC) у Польщі. За його словами, ці ініціативи дозволяють Альянсу ретельно вивчати досвід України та поглиблювати взаємодію у військовій та освітній сферах.

"Ми будуємо цей міст прямо зараз, із Командуванням у Вісбадені, із JTEC у Польщі, де ми вивчаємо всі уроки, та із всіма іншими напрямками співробітництва між країнами НАТО та Україною", – підсумував Генеральний секретар Альянсу.

Ця заява підкреслює єдину позицію країн НАТО щодо підтримки євроатлантичних прагнень України, навіть за відсутності конкретного графіка її вступу.