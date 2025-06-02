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Війна

Українські дрони вразили 41 російський літак, завдавши збитків на $7 млрд, — голова СБУ

Українські дрони вразили 41 російський літак, завдавши збитків на $7 млрд, — голова СБУ

За словами голови Служби безпеки України Василя Малюка, в результаті спецоперації "Павутина" українські безпілотники уразили 41 літак стратегічної авіації РФ, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22 М3 і Ту-160.

Удари були завдані по чотирьох військових аеродромах: "Бєлая", "Дягілєво", "Олєнья" та "Іваново". За оцінками СБУ, в результаті операції було пошкоджено близько 34% стратегічних носіїв крилатих ракет, що базуються на цих об'єктах.

Загальні збитки, завдані російській армії, оцінюються у понад 7 мільярдів доларів США.

Василь Малюк наголосив, що спецоперація проводилася одночасно у трьох часових поясах і була надскладною з логістичної точки зору.

 

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СБУВасил Малюкросійська авіація
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