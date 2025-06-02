Навчання під прикриттям: МОН масово вводить силовиків у школи

Наразі у понад 1 600 школах України вже працюють офіцери Служби освітньої безпеки (СОБ). Наступного року планується охопити до 3 000 закладів освіти подібними комплексами безпеки, у яких буде постійно присутній фахівець, відповідальний за безпеку., повідомила заступниця міністра освіти і науки Надія Кузьмичова під час брифінгу.

«Таких офіцерів ми маємо уже в понад 1,6 тис. шкіл… Плани на наступний рік — до 3 тис. шкіл покрити подібними комплексами безпеки за участю особи, яка відповідає за безпеку фізично і перебуває в цьому просторі», — заявила Кузьмичова.

Нагадаємо, на початку 2024 року МВС провело масштабне опитування за участю понад 350 тис. батьків. Згідно з результатами, 70% підтримали ідею введення посади офіцерів СОБ у школах, а понад половину — виступили за фізичну присутність працівника поліції в навчальних закладах.