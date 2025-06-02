Західні компанії повернулися до масштабних перевезень російської нафти

Падіння цін на російську нафту нижче за цінову «стелю» дозволило західним судноплавним і страховим компаніям повернутися до її масового перевезення – оскільки тепер вони не потрапляють під дію санкцій.

За останні три місяці близько третини всіх танкерів, навантажених нафтою сорту Urals, які вийшли з російських портів, були західними. Це найвищий показник з осені 2023 року, коли Міністерство фінансів США вперше запровадило санкції проти суден, що порушують цінове обмеження, повідомляє Bloomberg.

У червні 2024 року частка західних танкерів падала до мінімуму в 6%, потім вона зросла й наприкінці минулого – на початку цього року становила близько 20%.

Західні перевізники дуже швидко відреагували на зміну ринкової ситуації. У квітні, коли нафта Brent впала приблизно з $75 до $60 за барель (і Urals відповідно падала до $50 і навіть нижче), частка західних танкерів становила максимальні цього року 35%.

Додатковим чинником став дефіцит танкерів на російських маршрутах після того, як у січні адміністрація Джо Байдена перед відходом із Білого дому запровадила санкції проти близько 180 суден «тіньового» флоту.

Активізувалися й західні страховики, яким дозволено надавати послуги лише тим суднам, що возять нафту за ціною не більше ніж $60 за барель (цінова межа ЄС і США). Їх часта також зросла майже до третини.

«З лютого-березня ми спостерігаємо помітне зростання постачань російської нафти на західних суднах типу Aframax і Suezmax із російських портів у Балтійському та Чорному морях», – говорить Світлана Лобачова, головний аналітик лондонського суднового брокера E.A. Gibson Shipbrokers. Ключовим фактором за її словами, стало зменшення цін на російську нафту нижче за стелю.

Нагадаємо: після впровадження санкцій країни ЄС заплатили РФ за енергоресурси 209 млрд євро, що вдвічі перевищує обсяги наданої Україні допомоги.