Три з п’яти уражених США танкерів виявилися пов’язаними з тіньовим флотом РФ

Три з п’яти нафтових танкерів, які 8 вересня уразили військові США, мають безпосередній зв’язок із російським тіньовим флотом. Йдеться про танкери Kaviz, Charminar і Riesco.

Про це повідомив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі «Інтерфакс-Україна».

За його словами, ці судна перевозили російську нафту, заходили до російських портів і використовувалися для роботи в умовах санкцій.

Зокрема, танкер Kaviz заходив до Усть-Луги та Новоросійська, перевозив російську нафту та мав практику вимкнення системи автоматичної ідентифікації суден (AIS). Судно було пов’язане з компанією Fractal Marine DMCC, яку Власюк назвав одним із ключових операторів російського тіньового флоту в перші роки після запровадження нафтових санкцій.

Танкер Charminar заходив до Усть-Луги, Приморська, Висоцька та Санкт-Петербурга. За словами Власюка, після запровадження Великою Британією санкцій проти Fractal Marine пов’язані з нею судна почали переводити на інших менеджерів, однак вони продовжили операції з російською нафтою.

Крім того, Charminar пов’язаний із судноплавною групою, яку контролює іранський нафтовий магнат Хоссейн Шамхані. Ця група працює одночасно з іранською та російською нафтою.

Ще один танкер, Riesco, за словами Власюка, перевозив російську та іранську нафту, зокрема через перевалки з іншими підсанкційними суднами.

«Російський та іранський тіньові флоти перетинаються через судна, менеджерів, посередників і нафтові маршрути. Саме тому реакція на такі судна має бути жорсткою незалежно від того, під чиїм прапором і в чиїх інтересах вони формально працюють», – заявив Власюк.

Він зазначив, що всі три танкери перебувають під санкціями України та США. Крім того, Kaviz внесений до санкційних списків Європейського Союзу, Великої Британії, Канади та Швейцарії.

Власюк наголосив, що використання тіньового флоту для продажу нафти та отримання доходів перетворює такі судна на частину інфраструктури обходу санкцій.

«Якщо тіньовий флот допомагає санкційним державам продавати нафту й отримувати доходи, він стає частиною інфраструктури обходу санкцій», – сказав уповноважений президента.

За його словами, для України принципово важливо, щоб санкції не залишалися формальним інструментом, а реально позбавляли підсанкційні держави можливості заробляти на експорті нафти та фінансувати війну.