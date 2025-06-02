Політичний треш: Трамп поширює конспірологічну фантастику

Дональд Трамп знову прорвав дно абсурду. У своїй соцмережі Truth Social він поширив чергову конспірологічну маячню: нібито Джо Байдена стратили ще у 2020 році, а замість нього країною керував "клон" або "роботизована істота".

Пост, який репостнув Трамп, належить анонімному акаунту з п’ятьма тисячами підписників — типовий розсадник фейків та змов. Там стверджується, що Байден — лише бездушний двійник, підконтрольний "глибинній державі". Коментарів Трамп не залишив, але й так зрозуміло: він підтримує цю маячню, поширивши її на свою 10-мільйонну аудиторію.

Це далеко не перший фейк від нього. Раніше він поширював інформацію про фальсифікації на виборах, сумнівався в громадянстві Барака Обами та звинувачував гаїтянських мігрантів у "завезенні СНІДу".

Його оточення теж не відстає: улюблений теоретик змов Роберт Кеннеді-молодший і досі не може визнати, що вакцини не викликають аутизм. А ФБР, на думку табору Трампа, стало "зброєю Байдена".

Політичний театр перетворюється на фарс. І Трамп, схоже, цим насолоджується.