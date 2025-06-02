Американські сенатори готують санкційний удар по РФ

Сенатори з обох партій — республіканець Ліндсі Грем та демократ Річард Блюменталь — закликають США та Європу до запровадження нових санкцій проти Росії до початку саміту «Великої сімки» (G7), який відбудеться 15–17 червня в Альберті, Канада.

У спільній заяві сенатори закликають зупинити Китай та Індію від імпорту дешевої російської нафти, яка дає РФ додаткові фінансові ресурси для ведення війни в Україні. На думку сенаторів, санкції мають бути скоординовані з Європою, щоб надіслати Китаю «недвозначний сигнал» про неприпустимість підтримки Кремля через економічні канали. Головна мета мета санкцій — обмежити фінансування російської воєнної машини.

Законопроєкт, ініційований Гремом і Блюменталем, наразі має 82 співавтори у Сенаті, що свідчить про широку міжпартійну підтримку. Це підвищує шанси на його ухвалення до початку саміту.

Нагадаємо, на саміті очікується обговорення ключових глобальних питань — війна в Україні, економічний тиск на Росію, роль Китаю у підтримці Кремля, а також енергетична безпека.