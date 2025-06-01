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Напад на Теракотову армію: вандал пошкодив дві статуї

Напад на Теракотову армію: вандал пошкодив дві статуї

Поліція китайського Сіаня затримала чоловіка за псування двох фігур воїнів Теракотової армії у музейному комплексі міста. Вандал виявився психічно нестабільним.

Згідно з поліцейським звітом, 30 травня чоловік переліз через огорожу в музеї і зістрибнув у яму №3.

"У результаті, дві фігури воїнів у обладунках, які є культурними реліквіями другого рівня, були пошкоджені різною мірою",йдеться у повідомленні. Розгляд справи триває.

Теракотову армію імператора Цінь Шихуанді внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1987 році. Гробницю імператора знайшли на околицях Сіаня у 1974 році.

До похоронного комплексу входять 8 тис. фігур воїнів, 130 колісниць та 670 фігур коней. Кожна скульптура воїна має унікальні риси обличчя, зачіску та обладунки.

Теракотова армія

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

Китайвандалізм
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