Напад на Теракотову армію: вандал пошкодив дві статуї

Поліція китайського Сіаня затримала чоловіка за псування двох фігур воїнів Теракотової армії у музейному комплексі міста. Вандал виявився психічно нестабільним.

Згідно з поліцейським звітом, 30 травня чоловік переліз через огорожу в музеї і зістрибнув у яму №3.

"У результаті, дві фігури воїнів у обладунках, які є культурними реліквіями другого рівня, були пошкоджені різною мірою", - йдеться у повідомленні. Розгляд справи триває.

Теракотову армію імператора Цінь Шихуанді внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО у 1987 році. Гробницю імператора знайшли на околицях Сіаня у 1974 році.

До похоронного комплексу входять 8 тис. фігур воїнів, 130 колісниць та 670 фігур коней. Кожна скульптура воїна має унікальні риси обличчя, зачіску та обладунки.