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На житловий будинок біля Дюссельдорфа впав літак

На житловий будинок біля Дюссельдорфа впав літак

На заході Німеччини 31 травня на житловий будинок упав легкомоторний літак — загинули пілотеса та ще одна людина.   

Про це повідомляє DW.

Нещасний випадок стався в містечку Коршенброх, розташованому на захід від Дюссельдорфа.

За словами правоохоронців, одна із загиблих — льотчиця, яка керувала літаком. Відомо про ще одну жертву, але поки що не зрозуміло, чи це другий пілот, чи мешканець будинку, на який упав літак.

На опублікованих фотографіях видно, що літак упав на приватний житловий будинок і там почалася пожежа.

За даними німецьких медіа, незадовго до падіння льотчиця попередила диспетчерів про неполадки з двигуном та попросила про аварійну посадку на найближчому аеродромі.

Правоохоронці ще не коментували причини аварії.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

НімеччинаФРНавіатроща
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