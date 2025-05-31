Країнам НАТО слід бути готовими до російських провокацій під час навчань у Балтійському морі

Наступного тижня країни НАТО розпочнуть військові навчання «Балтос» у Балтійському морі, які проводяться на початку червня вже 50 років. І саме тоді ж у Балтійське море для навчань вирішив відправити свій флот російський диктатор Владімір Путін, пише Bild.

Вказано, що цьогорічні навчання росіяни вирішили провести на місяць раніше, ніж зазвичай.

«Росіяни дуже агресивні. Те, що відбувається в Балтійському морі, завжди несе в собі небезпеку ескалації конфлікту», – зазначає експерт з питань безпеки Моріц Брейк.

Він не вірить, що РФ нападе під час навчань, однак провокації, на думку експерта, цілком можливі. Зокрема, росіяни можуть заблокувати кораблі НАТО чи літаки РФ можуть пролітати над кораблями Альянсу.

«Йдеться про те, щоб перевірити пильність: як швидко реагує НАТО?», – каже Брейк.

За його словами, Росія також хоче надіслати НАТО повідомлення. Мовляв, Альянс «слабкий та вразливий».

«Ми бачимо, що Росія саме в Балтійському морі намагається посилити свій потенціал загрози», – каже експерт з морських питань Йоганес Петерс.

На його думку, російський флот використовує маневри для розвідки та спостереження за супротивником. Для цього Росія вводить у регіон власні підрозділи, що, за словами Петерса, також є законним.

Вказано, що перенесення Росією початку навчань не є несподіванкою. Мовляв, росіяни роками говорять про розширення НАТО, а своїми діями РФ демонструє власному населенню силу та здатність до дій.

«Останніми роками Росія поводиться все більш агресивно. Німецький флот перебуває у стані найвищої готовності. Ми не повинні дозволяти Росії нас залякувати», – додає Брейк.

Хоча Кремль намагається переконати Європу у відсутності планів нової агресії, на практиці Росія тестує поведінку Заходу в критичних ситуаціях, вдаючись до різних форм втручання. на практиці Росія тестує поведінку Європи – її літаки порушують повітряний простір країн-членів НАТО та зближаються з їхніми літаками, блокує супутникову навігацію й затримує нафтовий танкер з Естонії, а нелегальні мігранти з російської або білоруської території масово штурмують КПП на кордоні з країнами НАТО.