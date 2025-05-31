Для Кличка в Україні смердить авторитаризмом, запах поширюється з оточення Зеленського

Міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що президент Володимир Зеленський намагається паралізувати роботу Київради та натякнув, що той нібито хоче встановити авторитаризм в Україні.

Про це він заявив у коментарі Times.

Видання описало конфлікт, який склався між Кличком та Зеленським. Мер української столиці заявив, що центральна влада намагається його дискредитувати та натякнув на авторитаризм в Україні.

«Я колись сказав, що в нашій країні пахне авторитаризмом. Тепер ним смердить», — сказав Кличко.

Окрім цього, міський голова Києва звинуватив президента в тому, що той використовує обласні військові адміністрації по всій країні, щоб «відібрати владу в обраних мерів».

«Багато мерів залякані, але мій статус знаменитості є захистом. Можна звільнити мера Чернігова, але дуже важко звільнити мера столиці, якого знає весь світ. Ось чому робиться все, щоб дискредитувати й зруйнувати мою репутацію», — наголосив він.

Це не вперше міський голова озвучує подібні заяви. Раніше Кличко казав, що певні люди з оточення президента Володимира Зеленського нібито пробують «розбалансувати владу та знищити місцеве самоврядування» в Києві.

Так, він звинуватив начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка у спробі перебрати на себе повноваження міського голови, міської ради та КМДА. Ткаченко назвав заяву Кличка «дуже дивною» і заявив, що «військова адміністрація буде робити для киян те, що не може зробити мерія».