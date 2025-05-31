У Феофанії попрощалися з депутатом і журналістом Сергієм Швецем

У Києві прощались із народним депутатом та журналістом Сергієм Швецем. Церемонія відбулась у клінічній лікарні "Феофанія".

Про це повідомив телеканал Еспресо.TV. Він помер 28 травня після тривалої боротьби з важкою хворобою.

Так у Києві в суботу, 31 травня, у ритуальній залі клінічної лікарні "Феофанія" в останню путь провели нардепа та журналіста Сергія Швеця. Попрощатись із ним прийшли близькі, друзі, керівництво Верховної Ради України та народні депутати.

За словами доньки померлого Марти Швець, вона вдячна йому за все, що він для неї зробив. Крім того, друзі та колеги Сергія відзначили його професіоналізм та великий внесок у розвиток української журналістики.

Сергій Швець народився 13 червня 1976 року в Черкасах. Він здобув вищу освіту в Національному університеті "Києво-Могилянська академія" та Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана.

Журналістську кар’єру розпочав 1995 року на телеканалі "Інтерньюз". Протягом багатьох років працював на телеканалах "1+1", "СТБ", ICTV, був ведучим і спеціальним кореспондентом таких програм, як "ТСН", "Сніданок з 1+1" та інших. У 2019 році був обраний народним депутатом України від Києва.

Як парламентар він обіймав посаду секретаря Комітету Верховної Ради з питань свободи слова та очолював підкомітет з питань захисту прав і свобод журналістів та працівників засобів масової інформації. Був членом провладної фракції "Слуга народу".