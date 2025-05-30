Сирський наказав провести перевірку щодо нападу на ТЦК у Кам’янці-Подільському

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський дав розпорядження провести службове розслідування обставин нападу на територіальний центр комплектування в Кам’янці-Подільському, що стався 29 травня. Про це повідомила Військова служба правопорядку (ВСП) ЗСУ.

– Для встановлення причин та умов, що сприяли виникненню конфлікту Головнокомандувачем Збройних Сил України визначено завдання Військовій службі правопорядку Збройних сил України провести службове розслідування, – зазначається у телеграм-повідомленні ВСП у п’ятницю.

Також у ВСП додали, що ЗСУ надають всебічну підтримку правоохоронцям, які здійснюють досудове розслідування за фактом кримінального правопорушення.

Нагадаємо, напередодні в інтернеті з’явилося відео, а також заява Хмельницького обласного ТЦК та СП, в яких йшлося про масову сутичку в Кам’янці-Подільському за участю приблизно 100 осіб та працівників військкомату.

За інформацією ВСП, внаслідок інциденту постраждали як військовослужбовці, так і цивільні, було пошкоджено службовий автомобіль.

Окрім того, раніше подібна ситуація трапилася в Черкасах, де відбулася бійка між цивільними чоловіками, жінками та представниками ТЦК. Поліція тоді затримала трьох чоловіків і жінку, причетних до нападу.

– Збройні сили України роблять все, щоб захистити український народ від російського агресора. В умовах повномасштабної війни це неможливо без консолідації всього суспільства, народної підтримки нашої армії та поваги до військовослужбовців, – підкреслили у ВСП.

ForUa.com нагадує, у Кам’янці-Подільському Хмельницької області 29 травня стався інцидент – близько 100 осіб заблокували службовий автомобіль мобільного оповіщення одного з ТЦК, перешкоджаючи законній діяльності представників ЗСУ.

Нападники пошкодили авто та порізали шини. На місці працювала слідчо-оперативна група.