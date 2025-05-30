Уряд змінив умови відстрочки для чоловіків

Кабінет Міністрів України 30 травня вніс зміни до правил призову на військову службу, зокрема уточнив умови надання відстрочки від мобілізації для педагогів та науковців.

Про це повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Відстрочка надаватиметься науковим і науково-педагогічним працівникам закладів вищої та фахової передвищої освіти, а також наукових установ та організацій за умови наявності наукового ступеня. Крім того, вона поширюється на педагогічних працівників закладів фахової передвищої, професійної (професійно-технічної) та загальної середньої освіти.

Ключовою умовою для отримання відстрочки є працевлаштування за основним місцем роботи на ставку не менше ніж 0,75. Відстрочка надається строком на один рік, але не довше, ніж триватиме мобілізація, встановлена указом президента.

У разі продовження мобілізації, щоб продовжити відстрочку, військовозобов’язані працівники мають подати до територіального центру комплектування не пізніше ніж за тиждень до завершення дії попередньої відстрочки довідку з місця роботи із зазначенням займаної посади та розміру ставки.