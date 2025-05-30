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Київщина модернізує систему оповіщення за 140 млн грн

Київщина модернізує систему оповіщення за 140 млн грн

Київська область спрямує додаткові кошти на підвищення рівня безпеки. Про це  повідомила  Київська обласна військова адміністрація.

На засіданні обласної ради було прийнято рішення про збільшення фінансування Обласної комплексної програми безпеки на поточний рік на 140 мільйонів гривень. Таким чином, загальний обсяг програми сягнув 1,9 мільярда гривень.

Ключовим напрямком використання цих коштів стане повна модернізація існуючої системи централізованого оповіщення, яка була створена ще у 70-80-х роках і потребує оновлення.

Нова система буде більш стійкою до зовнішніх впливів, автоматизованою та зможе оповіщати населення навіть за відсутності електропостачання.

Окрім цього, програма передбачає оновлення матеріальних резервів Київщини для ефективнішого реагування на можливі надзвичайні ситуації. Про це повідомила Київська ОВА.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

Київщинасистема оповіщення
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