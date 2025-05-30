Переговори на найвищому рівні: Кремль озвучив позицію щодо зустрічі Путіна та Зеленського

Кремль заявив, що президент Росії Володимир Путін "принципово" підтримує можливість особистої зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та, можливо, з президентом США Дональдом Трампом. Про це повідомив прессекретар Путіна Дмитро Пєсков, наголосивши на необхідності "доброї підготовки" до таких переговорів.

Окрім заяви про можливу зустріч, Пєсков зробив ряд інших заяв:

Москва очікує, що російський та український проєкти меморандумів будуть обговорені під час переговорів у Стамбулі.

Деталі російського проєкту меморандуму щодо врегулювання ситуації в Україні не будуть оприлюднені.

Питання майбутнього європейської безпеки мають обговорюватися з європейськими країнами, але на зустрічі в Стамбулі будуть вестися переговори з Україною.

Путін послідовно доводить до своїх співрозмовників, включаючи представників США, позицію Росії щодо неприпустимості розширення НАТО на схід.

Москва висловлює задоволення тим, що занепокоєння Росії щодо розширення НАТО знаходить розуміння у Вашингтоні.

Ці заяви свідчать про те, що Росія продовжує наполягати на своїх умовах щодо врегулювання конфлікту в Україні та питаннях європейської безпеки, попри триваючі бойові дії.