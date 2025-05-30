Українські неонацисти здирають шкіру з російськомовних жителів: у Празі засудили чеську вчительку

Суд у Празі засудив колишню вчительку Мартіну Беднаржову до семи місяців умовно з випробувальним терміном 20 місяців за поширення російської дезінформації про Україну, повідомляють Česká justice і ČTK.

У квітні 2022 року Беднаржова на уроці переконувала своїх 13-14-річних учнів, зокрема, в тому, що українські військові нібито відкрито сповідують неонацизм, здирають шкіру з російськомовних жителів країни і спалюють їх живцем, ішлося в обвинувальному висновку прокуратури.

Крім цього, як стверджується, вона говорила, що в Києві «немає війни». Учні у відповідь розповіли їй про кадри з палаючими будинками в Києві, які показують по чеському телебаченню. Беднаржова рекомендувала учням отримувати інформацію з інших джерел, заявивши, що чеське телебачення належить бізнесменові і філантропу Джорджу Соросу (що також не відповідає дійсності).

Після того як це відео опублікували, директор школи Рената Рідлова заборонила Беднаржовій виходити на роботу і хотіла її звільнити. Однак жінка заявила про непрацездатність і подала скаргу на керівництво школи через адвоката. Вона також вимагала покарати учня, який зробив відеозапис, оскільки, за її словами, він порушив шкільні правила. У підсумку Беднаржову звільнили.

В Окружному суді Праги у справі двічі ухвалили виправдувальний вердикт, але Верховний суд скасував рішення і вирішив переглянути справу.

Суддя Елішка Матяшова заявила, що Беднаржова зловживала своїм становищем вчителя, щоб поширювати оманливі тлумачення серед дітей, які не мали можливості критично відреагувати. Вона додала, що якби Беднаржова висловила ті ж погляди в приватному порядку, її б не переслідували. Сама Беднаржова підтвердила, що, як і раніше, дотримується висловленої думки і вважає судовий процес «політично мотивованим».

Це не перше таке рішення в Чехії. Раніше житель Чехії отримав шість місяців ув’язнення умовно, штраф і заборону на рік приїжджати до Праги за те, що прийшов на протест із символом Z і нашивкою угруповання ПВК «Вагнер». Його судили за аналогічною статтею.

У вересні 2022 року суд у Чехії оштрафував на 45 тисяч крон (1842 долари) депутата міста Брунталь Даніеля Макая за схвалення російського вторгнення в Україну. Приводом для справи стали кілька постів у соцмережах, де Макай називає ватажка рашистів Владіміра Путіна «красунчиком», висловлює надію на демілітаризацію «укрофашистів», а також пропонує вдарити по Україні ядерною бомбою.