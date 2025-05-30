Формула ідеальної фігури від Тіни Кароль

Тіна Кароль вражає своїм підтягнутим зовнішнім виглядом. На своїй Instagram-сторінці співачка розповідає, завдяки чому вона знаходиться в такій відмінній формі.

Тіна Кароль намагається контролювати рівень цукру в крові та не вживає продукти, які його сильно "розганяють". Зокрема, стежить за глікемічним індексом продуктів.

"Якщо ви їсте гречку, вона по індексу вища, ніж ви б їли, наприклад, хліб. Тобто пасту, хліб і все таке мучне, без додавання цукру, я маю на увазі, бездріжджове, ви можете їсти в обід. А від рису ви поправитеся швидше, ніж від хліба", - сказала вона.

Щодо розкладу харчування:

до 13:00 - прийом продуктів, які мають інсуліновий індекс не вище 30% (у будь-якій кількості)

з 13:00 до 15:00 - приймання продуктів з не вище 60% інсулінового індексу у будь-якій кількості

після 15:00 - приймання продуктів з не вище 10% інсулінового індексу у будь-якій кількості

Таблиця, яка є путівником Кароль з вибору продуктів для сніданку, обіду та вечері.

Цифри поряд із продуктами вказують на інсуліновий індекс:

яйця - 21

курка - 24

індичка - 23

тріска - 12

качка — 12

тунець - 16

креветки - 21

моцарела - 15

сир чедер, пармезан - 20

кіноа - 13

фісташки - 19

арахіс - 13

соняшникове насіння - 15



Продукти, які можна споживати тільки з 13:00 до 15:00:

риба - 40

яловичина - 41

ягоди - 47

яблуко - 60

паста - 40

гречка - 40

сочевиця - 59

сир кисломолочний - 45

хліб - 75



На вечерю корисно їсти такі продукти:

бекон, сало - 9

вершкове масло - 2

оливкова олія - 3

авокадо - 4

ікра червона - 9

шпинат - 8

рукола - 8

помідори чері - 10

огірки - 10

зелень - 10

перець болгарський - 10

гриби - 10

фундук - 6

мигдаль - 6

Щодо фітнесу, співачка практикує аштанга-йогу, яка допомагає їй не лише підтримувати фізичну форму, а й зберігати ментальний баланс.

Йога є щоденним ритуалом, незалежно від її щільного графіка.

Скакалка та кардіо-навантаження.

Тіна починала зі стрибків на скакалці тривалістю одну хвилину, а зараз може стрибати до 40 хвилин тричі на тиждень. Це ефективне кардіо-навантаження допомагає їй підтримувати витривалість та спалювати калорії.

Планка та силові вправи

Співачка регулярно виконує вправу "планка", тривалістю від 10 до 16 хвилин через день.

Раз на місяць вона встановлює особисті рекорди, стоячи в планці до години.

Також у її тренування входять біг, відтискання та вправи на прес.

Тренується вона щодня, а й буває по два рази на день.