Дженніфер Лопес зізналася, що досі хвилюється під час зйомок романтичних сцен

Дженніфер Лопес зізналася, що навіть після десятиліть роботи в кіно досі хвилюється під час зйомок романтичних сцен. Про це акторка розповіла на прем’єрі фільму “Службовий роман”, у якому вона зіграла разом із Бреттом Голдштейном.

“Я займаюся цим уже дуже давно. Хотілося б сказати, що я була абсолютно спокійна, але це завжди певний момент. Це щось на кшталт: “Гаразд, мені треба поцілувати людину, яку я не знаю і з якою тільки починаю знайомитися”. Трохи нервуєш, от і все”, – сказала акторка, пише People.

Бретт Голдштейн погодився, що подібні сцени можуть бути непростими для акторів. За його словами, додаткового напруження додають освітлення та присутність великої кількості техніки на майданчику.

У фільмі “Службовий роман” Лопес виконує роль Джекі Круз – генеральної директорки великої компанії. Її героїня закохується у нещодавно найнятого співробітника Деніела, якого грає Голдштейн.

Згідно з офіційним описом стрічки, між героями починається таємний роман. Згодом вони вирішують “перестати грати за правилами і почати слідувати поклику серця”.