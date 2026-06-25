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Культура

Дженніфер Лопес зізналася, що досі хвилюється під час зйомок романтичних сцен

Дженніфер Лопес зізналася, що досі хвилюється під час зйомок романтичних сцен

Дженніфер Лопес зізналася, що навіть після десятиліть роботи в кіно досі хвилюється під час зйомок романтичних сцен. Про це акторка розповіла на прем’єрі фільму “Службовий роман”, у якому вона зіграла разом із Бреттом Голдштейном.

“Я займаюся цим уже дуже давно. Хотілося б сказати, що я була абсолютно спокійна, але це завжди певний момент. Це щось на кшталт: “Гаразд, мені треба поцілувати людину, яку я не знаю і з якою тільки починаю знайомитися”. Трохи нервуєш, от і все”, – сказала акторка, пише People.

Бретт Голдштейн погодився, що подібні сцени можуть бути непростими для акторів. За його словами, додаткового напруження додають освітлення та присутність великої кількості техніки на майданчику.

У фільмі “Службовий роман” Лопес виконує роль Джекі Круз – генеральної директорки великої компанії. Її героїня закохується у нещодавно найнятого співробітника Деніела, якого грає Голдштейн.

Згідно з офіційним описом стрічки, між героями починається таємний роман. Згодом вони вирішують “перестати грати за правилами і почати слідувати поклику серця”.

 

 Автор: Сергій Ваха

Теги:

кіноспівачкаНовини шоу-бізнесаДженніфер Лопесакторка
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