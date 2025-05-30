Глава МЗС Туреччини передав Києву позицію Москви щодо мирних переговорів

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, який прибув сьогодні до Києва, повідомив, що Анкара передала українській стороні позицію Москви щодо можливих мирних переговорів. Про це він заявив під час спільної пресконференції з очільником МЗС України Андрієм Сибігою.

«Спочатку Москва — ми послухали російську сторону, передали наші думки та оцінки. Як відомо, Росія зазначила про свою готовність продовжити перемовини. Сьогодні обміняємось думками у Києві», — наголосив турецький дипломат.

Фідан не розкрив деталей переданої інформації, але його заява підкреслює посередницьку роль Туреччини у пошуку шляхів для врегулювання конфлікту між Україною та Росією.

Водночас міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час цієї ж пресконференції зробив важливу заяву щодо розвитку оборонного сектору країни. За його словами, Україна стала світовим лідером у сфері дронових технологій. Завдяки активному розвитку оборонної індустрії країна вже здатна покривати близько 40% потреб своєї армії власним виробництвом.

«Україна сьогодні є світовим лідером у сфері дронових технологій. І це не просто слова, це результат кропіткої роботи нашої оборонної індустрії. Ми вже покриваємо близько 40% потреб нашої армії власним виробництвом, і цей показник постійно зростає», — зазначив Сибіга.

Візит Хакана Фідана до Києва відбувається на тлі триваючої російської агресії та активних міжнародних зусиль, спрямованих на пошук мирного рішення. Обмін думками між главами МЗС України та Туреччини може стати важливим кроком у цьому напрямку.